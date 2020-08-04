В Эстонии в случае новой волны коронавируса не планируют закрывать школы

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Эстонии в случае осенней вспышки заболевания закрывать школы по всей стране, как это было сделано весной, не планируется. Об этом заявила канцлер Министерства образования и науки Марта Лайдметса, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

В мае министр образования и науки Эстонии Майлис Репс допускала, что новый учебный год из-за вспышки коронавируса может начаться в середине августа. Однако власти решили, что дети пойдут в школу традиционно 1 сентября.

"Мы надеемся, что закрывать все школы не придется. Но возможно, что в некоторых уездах или маленьких поселках в случае вспышки коронавируса школы будут закрыты, а обучение какое-то время пройдет в дистанционной форме. Однако массового закрытия школ не будет", - сказала Марта Лайдметса.

Власти крупнейшего самоуправления страны - города Таллина - считают, что с учетом нынешней ситуации, когда угроза заражения минимальна, все должно пойти по стандартному плану и ученики начнут занятия с сентября.

По состоянию на 4 августа в Эстонии подтверждены 2080 случаев заражения коронавирусом, умерли 63 человека.-0-