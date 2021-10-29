В Эстонии власти обязали носить маски в саунах и бассейнах

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Эстонии с 1 ноября вводят новые ограничения из-за пандемии COVID-19, теперь маски нужно будет носить в саунах и бассейнах. Об этом сообщается на сайте правительства.

Также маски необходимо будет носить в образовательных учреждениях для взрослых и детей, на конференциях, на концертах, в театрах, музеях, а также в помещениях общего пользования заведений общественного питания. Маски нужно использовать при занятиях спортом, на спортивных соревнованиях, в банях, спа-салонах, бассейнах и аквацентрах.

"Маску не требуется носить во время занятий, при которых это не представляется возможным, например, при непосредственном занятии спортом и соприкосновении с водой, а также во время еды в ресторане", - говорится в сообщении.

С 1 ноября в стране будет ограничена работа общепита и развлекательных учреждений. Этим заведениями будет запрещено работать с 23.00 до 6.00. Согласно распоряжению правительства, правило коснется ночных баров, клубов, ресторанов и других развлекательных и увеселительных заведений.

В эти часы должны быть закрыты кинотеатры, театры и концертные залы, музеи и места проведения выставок. Ограничение также касается аквацентров, спа-салонов, общественных бань, бассейнов. В 23.00 должны заканчиваться любые спортивные соревнования и мероприятия.

Кроме того, в общественном секторе до 10 января отменены все крупные мероприятия, которые не являются крайне необходимыми.-0-