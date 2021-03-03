В Эстонии введут масштабные ограничения из-за COVID-19

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Эстонии решили ввести масштабные ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 6 марта, сообщает Arileht Delfi.

Ограничения будут действовать до 28 марта.

Они затронут заведения общественного питания и торговые центры. Для всех будет действовать 25-процентный лимит заполняемости. В выходные дни предприятия торговли, кафе и рестораны должны быть закрыты, в будние - работать до 18.00. Еду навынос разрешено продавать семь дней в неделю. Продовольственные магазины, аптеки и магазины очков, а также магазины для автомобилей могут оставаться открытыми.

С 15 марта учащимся, сдающим выпускной школьный и государственный экзамены, будет разрешено посещать учебные занятие два раза в неделю.

Правительство призывает работодателей по возможности отправлять своих сотрудников работать удаленно.-0-