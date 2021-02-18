В Эстонии выявили первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса зафиксирован в Эстонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Департамента здоровья Мерелин Верник.

Как сказала она газете Postimees, в Эстонии также обнаружено 45 случаев заражения британским штаммом вируса. "Все заболевшие люди изолированы, - добавила Мерелин Верник. - Мы поддерживаем с ними контакт, то есть для всех действует такое же ограничение на передвижение, что и для носителей обычного штамма".

Вакцинация от COVID-19 началась в стране 27 декабря прошлого года, к настоящему моменту две дозы вакцины получили 23 149 человек.

Правительство республики ввело с 28 декабря по 17 января масштабные ограничения из-за распространения коронавируса в уезде Харьюмаа, в том числе в Таллине, позднее их продлили до 31 января. С 1 февраля Кабмин объявил о введении новых ограничений по всей стране.

Режим ЧП действовал в Эстонии в связи с пандемией с 13 марта до 17 мая 2020 года. Общее число инфицированных в стране достигло 54,3 тыс., умерли 510 пациентов.-0-