В Эстонии за полгода цена СПГ на заправках выросла в шесть раз

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена сжиженного природного газа (СПГ) на заправках в Эстонии за прошедшие полгода выросла почти в шесть раз, сообщает Delfi.

По словам члена правления эстонской энергетической компании AS Alexela Тармо Кярсна, шестикратный рост цены на СПГ обусловлен всеобщим дефицитом газа, его низкими запасами из-за холодной зимы в прошлом году, а также восстановлением экономики после коронакризиса.

Тармо Кярсна отметил, что после того, как в России сообщили о повышении поставок газа в Европу, было заметно небольшое снижение цен на природный газ. Он добавил, что если тенденция продолжится, то подешевеет и СПГ на заправках.-0-