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26 ноября 2021, 16:51

В Европе впервые выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации

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26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Бельгии подтвердили первый случай заболевания новым южноафриканским штаммом B.1.1.529, заявил министр здравоохранения страны Франк Ванденбрук. Это первый случай заражения новым штаммом в Европе, сообщают РИА Новости.

Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

Как информирует ТАСС, впервые штамм B.1.1.529 был внесен в базы данных 11 ноября. Первый случай заражения новым штаммом был зарегистрирован в Ботсване, вслед за этим еще несколько были выявлены в ЮАР. Через пару дней один случай заражения был выявлен в Гонконге у мужчины, прибывшего из ЮАР.

По последним данным, в ЮАР новый вариант коронавируса с обозначением B.1.1.529 обнаружен у 77 человек, в Ботсване - у четверых. 26 ноября о выявлении первого случая инфицирования новым штаммом сообщила пресс-служба Минздрава Израиля. Речь идет о гражданине, вернувшемся из Малави.

26 ноября техническая группа по эволюции вирусов ВОЗ организует встречу со специалистами из ЮАР для обсуждения обнаруженного штамма. Речь на встрече пойдет, в частности, о том, следует ли отнести новый штамм к вариантам, вызывающим обеспокоенность (VOC), или к вариантам, вызывающим интерес (VOI).

По словам эксперта ВОЗ, на настоящий момент известно менее 100 геномных последовательностей этого штамма, планируется проведение исследований, которые продлятся несколько недель. В связи с появлением нового штамма ВОЗ напомнила о необходимости вакцинации и соблюдения санитарных мер.-0-

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