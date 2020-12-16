В Европейском регионе только Беларусь выполнила план по вакцинации пожилого населения от гриппа - ВОЗ

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2018-2019 годах только одной стране в Европейском регионе удалось полностью выполнить план Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вакцинации пожилого населения от гриппа - Беларуси. И лишь четыре страны выполнили его на 60% - Россия, Великобритания, Ирландия и Португалия, сообщает Центр новостей ООН.

Согласно стандартам ВОЗ, иммунизацию против гриппа в каждой стране должны пройти 75% пожилых людей. Однако, по данным организации, в 2018-2019 годах в половине стран Европейского региона ВОЗ этот показатель составил менее 35%. ВОЗ также отметила, что в некоторых странах нет механизмов мониторинга вакцинации на уровне отельных групп населения.

"В этой сфере, конечно, еще многое предстоит сделать. Ежегодно в Европейском регионе регистрируют до 60 тыс. случаев смерти от респираторных заболеваний, связанных с гриппом, и вакцинация поможет существенно снизить этот показатель", - сообщил представитель ВОЗ Ричард Пибоди.

В борьбе с гриппом особое внимание, подчеркивают эксперты, следует уделять иммунизации медицинских работников. Лишь в четырех странах региона показатель вакцинации медперсонала был высоким - в Беларуси, Армении, Казахстане, Молдове и России, там он составил более 80%. В остальных странах, включая развитые, в последние годы иммунизацию проходили менее 50% медработников.-0-