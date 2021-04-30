В Евросоюзе обяжут соцсети удалять пропаганду террора в течение часа и без решения суда

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зарегистрированные в Евросоюзе интернет-платформы должны удалять террористическую пропаганду в течение часа после обнаружения без решения суда. Соответствующая норма утверждена Европарламентом, сообщает Deutsche Welle.

Эта норма усиливает ответственность операторов социальный сетей, мессенджеров, видеохостингов и других интернет-платформ за находящийся под их контролем контент и может быть введена в действие уже в 2022 году. Она касается и таких платформ, как Facebook и YouTube.

Представитель Европарламента Патрик Яки назвал интернет важнейшим инструментом и главным убежищем террористов, а еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон назвала одобренную норму мощным ударом по терроризму.

В 2017 году немецкий Бундестаг одобрил законопроект, который обязал Facebook и другие соцсети удалять посты, содержащие призывы к ненависти и ложную информацию. Согласно принятому документу такие крупные социальные сети, как Facebook, Twitter и YouTube, в течение 24 часов после получения жалобы обязаны удалять противоправную информацию, опубликованную пользователями. В противном случае им грозят денежные штрафы размером до 5 млн евро. Кроме того, администраторы соцсетей должны раз в полгода публиковать список стертых сообщений.-0-