В Финляндии 10 человек умерли от неизвестного наркотика

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Финляндии зафиксировали десять смертельных случаев, связанных с неизвестным наркотическим веществом, сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

Отмечается, что за последний месяц в столице страны Хельсинки умерли пять человек. Во всех случаях в крови умерших обнаружили следы седативных препаратов. Аналогичное количество смертей было зафиксировано и в городе Турку.

Сообщается, что ранее финские общественники предупреждали о появлении на черном рынке нового содержащего опиоидные анальгетики наркотика, который представляет серьезную угрозу жизни.-0-