В Финляндии выявили первый случай заражения "омикроном"

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявили в Финляндии, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт здравоохранения Суоми.

Новую разновидность вируса обнаружили у мужчины, приехавшего в Финляндию из Швеции. В настоящее время специалисты изучают образцы, взятые у людей, путешествующих в той же группе и заразившихся ковидом.

Ранее случаи "омикрона" были выявлены в соседних с Финляндией Норвегии и Швеции. При этом в России его пока не выявили.

Новый штамм COVID-19 был впервые зарегистрирован в начале ноября в Южной Африке. По мнению экспертов, он распространяется быстрее, чем другие виды коронавируса, поэтому может представлять угрозу. Помимо этого, "омикрон" содержит большое количество мутаций.-0-