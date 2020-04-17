В Фонд солидарности по борьбе с коронавирусом поступило $150 млн - ВОЗ

17 апреля, Женева /БЕЛТА - ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус поблагодарил доноров, перечисливших пожертвования в Фонд солидарности (Solidarity Response Fund), созданный в марте по инициативе ВОЗ для финансирования борьбы с коронавирусом. Сегодня на брифинге в Женеве он сообщил, что уже собрано $150 млн, пожертвовали 245 тыс. частных лиц и организаций.

"В Фонд солидарности поступило $150 млн. Средства перечислили 245 тыс. частных лиц, корпораций и фондов. Эти деньги помогают нам приобретать персональное защитное оборудование, лабораторные диагностические средства и другие очень нужные материалы для стран, которые в них больше всего нуждаются", - подчеркнул глава ВОЗ.

Тедрос Аданом Гебрейесус выразил солидарность с работниками здравоохранения, которые ведут борьбу с пандемией на "передовой линии фронта".

ВОЗ объявила о создании Фонда солидарности 13 марта. В нем аккумулируются средства, предназначенные для борьбы с пандемией. Помимо ВОЗ участие в создании новой структуры приняли Фонд ООН и Швейцарский благотворительный фонд.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией.-0-