В Гаити из-за взрыва цистерны с горючим погибли более 40 человек

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гаити в городе Кап-Аитьен произошел взрыв цистерны с горючим, в результате чего погибли как минимум 40 человек, еще десятки ранены. Об этом сообщает издание Le Nouvelliste.

Представитель местных властей сообщил, что инцидент произошел в ночь на 14 декабря, когда автоцистерна с горючим попала в ДТП. Когда местные жители собрались около фуры, чтобы набрать горючее, произошел взрыв.

Как рассказали спасатели, в непосредственной близости от огня на земле лежало 40 обугленных тел, среди них несколько женщин и детей. "Мы далеки от оценки на данный момент, потому что в сгоревших домах наверняка есть еще смертельные случаи", - отметил один из пожарных.-0-