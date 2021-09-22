В Гаити зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

22 сентября, Минск /Корр БЕЛТА/. Несколько заражений африканской чумой свиней зарегистрировано в районах Гаити, граничащих с Доминиканской Республикой. Об этом сообщает агентство Reuters.

Точное количество заразившихся животных не сообщается. Это первая за последние 37 лет вспышка данной инфекции на территории Гаити. В августе власти соседней Доминиканы сообщили о заражении более 14 тыс. свиней на своей территории.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировано, однако ученые не исключают такого риска.-0-