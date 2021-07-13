В Геленджике произошел взрыв в гостинице - один человек погиб

Фото ГУ МЧС России по Краснодарскому краю/ТАСС
13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Геленджике один человек погиб, пять пострадали, включая ребенка, при взрыве бытового газа в магазине при гостинице, сообщает ТАСС.
ЧП произошло в четырехэтажной гостинице, которая расположена на ул.Советской. Место взрыва находилось в магазине на первом этаже. Спасателями была извлечена из-под завалов женщина и передана медикам. Всего пострадали пять человек, включая ребенка. Четверо находятся в реанимации.
Предварительной причиной пожара считают неисправность газового оборудования или неосторожное обращение с ним.
Прокуратура проводит проверку, на месте работают сотрудники МЧС и следователи СУ СК РФ по Краснодарскому краю.-0-