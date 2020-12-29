В Германии больницы бьют тревогу из-за нехватки финансов в период пандемии

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за колоссальной нагрузки в период пандемии коронавируса больницы Германии испытывают серьезные финансовые трудности, сообщает Deutsche Welle.

По словам председателя Немецкого больничного общества Геральда Гаса, без дополнительной поддержки со стороны государства уже в первом квартале 2021 года клиники не смогут в полном объеме выплачивать зарплату своему персоналу. Ситуация, в которой сейчас находятся больницы Германии, является драматической.

По данным Немецкого института лечебных учреждений, две трети всех больниц в стране рассчитывают завершить текущий год с убытками. Лишь 18% из 2 тыс. клиник в Германии, в которых заняты в общей сложности 1,3 млн сотрудников, считают свое финансовое положение хорошим.

За минувшие сутки в Германии коронавирус выявлен еще у 12 800 человек, 852 пациента скончались. Всего в стране с начала пандемии подтверждены 1 664 726 случаев заражения, 30 978 человек скончались, около 1 277 900 выздоровели.-0-