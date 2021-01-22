В Германии обнаружен бразильский штамм COVID-19

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии впервые был обнаружен бразильский штамм COVID-19, сообщает Deutsche Welle.

Новый вид коронавируса выявили у человека, который прилетел в аэропорт Франкфурт-на-Майне из Бразилии 21 января. Новую мутацию подтвердили во время ПЦР-теста в лаборатории. Симптомы у заболевшего отсутствуют.

В Германии, где зарегистрировано 2 113 984 случая заражения и умерли 50 919 человек, есть уже подтвержденные случаи заболевания британским и южноафриканским вариантами COVID-19.