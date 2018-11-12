В Германии предъявили обвинение пытавшемуся продать краденое имущество Леннона

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Берлина 12 ноября предъявила обвинение мужчине, который пытался продать личные вещи одного из основателей группы The Beatles Джона Леннона. Об этом сообщает агентство Reuters.
Подозреваемый обвиняется в сговоре с целью мошенничества и покупке краденых вещей. В автомашине обвиняемого были обнаружены личные вещи музыканта, в том числе, документы и очки.
Отмечается, что в 2014 году подозреваемый поручил берлинскому аукционному дому продать вещи и получил за это 785 тыс. евро в качестве предоплаты.-0-
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