В Германии предъявили обвинение пытавшемуся продать краденое имущество Леннона

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Берлина 12 ноября предъявила обвинение мужчине, который пытался продать личные вещи одного из основателей группы The Beatles Джона Леннона. Об этом сообщает агентство Reuters.

Подозреваемый обвиняется в сговоре с целью мошенничества и покупке краденых вещей. В автомашине обвиняемого были обнаружены личные вещи музыканта, в том числе, документы и очки.

Отмечается, что в 2014 году подозреваемый поручил берлинскому аукционному дому продать вещи и получил за это 785 тыс. евро в качестве предоплаты.-0-