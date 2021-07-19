В Германии разбился легкомоторный самолет

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19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии в районе Анхальт-Биттерфельд разбился легкомоторный самолет. Три человека погибли, из которых двое - несовершеннолетние, один пострадал, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.
По данным полиции, 18 июля произошло крушение легкомоторного самолета на аэродроме Реннериц, принадлежащего планерному клубу. На борту находились четыре человека. В результате аварии погибли 55-летний пилот, двое пассажиров в возрасте от 14 до 17 лет, четвертый несовершеннолетний получил серьезные ранения и был госпитализирован в больницу в Галле на вертолете.
Причины крушения выясняются.-0-