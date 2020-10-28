В Германии с 2 ноября закроют кафе, театры и фитнес-студии

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Германии и главы федеральных земель на фоне роста числа инфицированных коронавирусом договорились ввести с 2 ноября новый карантинный режим. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров, сообщает ТАСС.

"Согласованные меры нужны для того, чтобы уже с декабря наша общественная жизнь могла быть нормализована", - сказала Ангела Меркель.

Рестораны, бары и другие гастрономические заведения закроются минимум на месяц, будет разрешено продавать блюда и напитки навынос. Прекратят работу фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы.

В отличие от карантина, который был весной, останутся открытыми детские сады и школы, парикмахерские и магазины при условии соблюдения гигиены и социальной дистанции. В общественных местах будет разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств. Ночевать в отелях предполагается разрешить только в случаях острой необходимости и не в туристических целях.-0-