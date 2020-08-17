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17 августа 2020, 20:45

В Германии в ДТП со школьным автобусом пострадали 13 детей

Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьный автобус врезался в дерево в коммуне Вильнсдорф (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) в Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Известно, что пострадали 13 детей, трое из них и водитель автобуса были доставлены в больницу. Угрозы их жизни нет.

Сообщается, что сегодня утром автобус с 28 школьниками по невыясненным причинам выехал на встречную полосу и врезался в дерево. На месте помощь пострадавшим оказывали 50 сотрудников пожарной службы. Дорога в районе ДТП была перекрыта в течение нескольких часов.-0-

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