В Германии зафиксирован новый антирекорд по числу заражений коронавирусом

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 50 196, что стало новым максимумом за все время пандемии. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), сообщает ТАСС.

Предыдущий антирекорд зафиксирован 10 ноября, когда за сутки было выявлено 39 676 случаев заражения. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 4 894 250 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 235 пациентов. Общее число летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 97 198.

Семидневный показатель распространения коронавируса в Германии (число заражений в течение недели на 100 тыс. человек) в настоящее время составляет 249,1. Накануне он достигал значения 232,1, во вторник - 213,7, в понедельник - 201,1, а в воскресенье - 191,5. Семидневный показатель распространения инфекции до сих пор был основным критерием при выборе ограничительных мер в Германии. Сейчас внимательно учитываются и другие факторы, в том числе заполненность отделений интенсивной терапии и процент привитых граждан.

На прошлой неделе и.о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что Германия столкнулась с четвертой волной пандемии, которая, по его словам, является прежде всего "пандемией непривитых". 10 ноября и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что темпы вакцинации в стране недостаточно высокие для предотвращения роста заражения коронавирусом. Показатели иммунизации населения ниже 75%, по ее словам, связаны с экспоненциальным ростом, что сопровождается высокой заполненностью отделений интенсивной терапии. В этом контексте Меркель подчеркнула необходимость принять дополнительные меры по сдерживанию распространения инфекции.-0-