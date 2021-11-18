В Германии зафиксирован новый максимум заражения COVID-19 за все время пандемии

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 65 371. Это новый максимум за все время пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

Предыдущий антирекорд зафиксирован по данным на 17 ноября, когда за сутки было выявлено 52 826 случаев заражения. С начала эпидемии инфекция обнаружена у 5 195 321 жителя ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 264 пациента. Общее число летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 98 538.

В последние недели уровень заболеваемости коронавирусом в Германии стремительно растет. Так, семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число заражений в течение недели на 100 тыс. человек) в настоящее время составляет 336,9. В среду он достигал значения 319,5, неделю назад - 249,1, а месяц назад находился на уровне 74,4.

Председатель бундестага (парламента ФРГ) Бербель Бас призвала отказаться от участия в крупных празднованиях, а и.о. главы МВД ФРГ Хорст Зеехофер - унифицировать ограничения по всей стране. Ключевая цель политиков - введение так называемого правила 2G, согласно которому посещать музеи, рестораны, кинотеатры и бассейны могут лишь привитые и переболевшие.

Ангела Меркель проведет встречу с главами федеральных земель, по итогам которой будет принято решение об ужесточении антикоронавирусных мер во всей Германии.-0-