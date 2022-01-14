В Германии зафиксирован рекорд по заболеваемости COVID-19

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии за минувшие сутки зарегистрировано максимальное количество случаев заражения COVID-19 с начала пандемии - 92 223, сообщает немецкое телевидение Zdf со ссылкой на Институт Роберта Коха.

В настоящее время ограничения в Германии существенно мягче, чем было в периоды первой, второй и третьей волн пандемии. В основном они касаются непривитых - гражданам, которые не прошли вакцинацию, запрещено посещать рестораны, театры, концерты, фитнес-клубы. Также существуют ограничения на социальные контакты, пишет ТАСС.

Власти ФРГ стараются всеми силами привить как можно больше граждан, в том числе третьей дозой. Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже в 2022 году намерен добиться введения обязательной вакцинации.

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