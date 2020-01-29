В Германии зарегистрированы уже 4 случая заражения коронавирусом

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще три случая заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены в германской федеральной земле Бавария. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

"Министерство здравоохранения Баварии было проинформировано о том, что еще три человека инфицированы новым коронавирусом", - цитирует ТАСС сообщение регионального министерства здравоохранения. Все трое работают в одной компании - Webasto. Ранее пневмонией, вызванной 2019-nCoV, заболел один сотрудник этой фирмы.-0-