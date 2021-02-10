В Германии завели дело на врача за испытания собственной вакцины от COVID-19

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура немецкого города Любека завела дело на врача и бизнесмена Винфрида Штеккера в связи с его экспериментами по созданию вакцины от COVID-19, сообщает Deutsche Welle.

По данным следствия, весной 2020 года профессор Винфрид Штеккер, владеющий лабораторией в Любеке, разработал возможную вакцину от коронавируса и испытал ее действие на себе и других людях, не имея на то соответствующего разрешения. В частности, в марте и апреле Штеккер, по собственному утверждению, ввел себе четыре раза препарат в мышцу бедра.

По информации журнала Der Spiegel, Штеккер также испытывал препарат на своей жене и детях и еще 65 добровольцах. По его словам, никаких побочных эффектов, кроме небольшого раздражения и болей в месте укола, не проявилось, и у всех появились антитела.

В начале сентября он сообщил о своих результатах в Институт имени Пауля Эрлиха, отвечающий в ФРГ за регистрацию вакцин и мониторинг в этой области. Врач попросил расширить испытания, чтобы подтвердить эффективность препарата, однако в ответ Институт обратился в прокуратуру. Теперь 74-летнего Штеккера подозревают в нарушении закона о лекарственных средствах.

Винфрид Штеккер в 1987 основал компанию Euroimmun, занимающуюся разработкой методов распознавания аутоимунных и инфекционных заболеваний. Сейчас эта кампания имеет представительства в 17 странах. В 2017 году Штеккер продал Euroimmun американскому концерну за 1,2 млрд евро.-0-