В Гималаях нашли тела пропавших 30 лет назад альпинистов

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гималаях обнаружили останки двух исландских альпинистов, которые пропали 30 лет назад, сообщает издание The Church of Scotland.
Тела Рунарссона и Гуджонссона нашел американский альпинист в ледниках на границе Непала и Тибета. На момент исчезновения им было 27 лет, в последний раз их видели живыми на высоте более 6 тыс. метров 19 октября 1988 года.
Вероятно, что исландские альпинисты погибли, упав в трещину. Через годы их тела ледником спустило вниз.
Останки Рунарссона и Гуджонссона доставили в столицу Непала Катманду. Родственники кремировали тела, пепел отвезут на родину в Исландию.
В предметах одежды были обнаружены фотопленки и фотоаппарат.-0-
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