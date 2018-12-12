В Гималаях нашли тела пропавших 30 лет назад альпинистов

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гималаях обнаружили останки двух исландских альпинистов, которые пропали 30 лет назад, сообщает издание The Church of Scotland.

Тела Рунарссона и Гуджонссона нашел американский альпинист в ледниках на границе Непала и Тибета. На момент исчезновения им было 27 лет, в последний раз их видели живыми на высоте более 6 тыс. метров 19 октября 1988 года.

Вероятно, что исландские альпинисты погибли, упав в трещину. Через годы их тела ледником спустило вниз.

Останки Рунарссона и Гуджонссона доставили в столицу Непала Катманду. Родственники кремировали тела, пепел отвезут на родину в Исландию.

В предметах одежды были обнаружены фотопленки и фотоаппарат.-0-