В Гонконге начинаются клинические испытания препарата от коронавируса

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики в Гонконге приступают к клиническим испытаниям экспериментального препарата "Ремдесивир" (Remdesivir), который считается потенциально эффективным в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Управления больничных учреждений Гонконга Нг Тин-янь.

"Медицинский комитет по этике одобрил клинические испытания "Ремдесивира" в государственных больницах города. Подготовка к исследованиям уже завершена, и сразу три крупные больницы - госпитали принцессы Маргарет, принца Уэльского и королевы Марии - начнут набирать пациентов для испытаний", - рассказала доктор.

Речь идет о противовирусном препарате, который изначально был разработан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences для борьбы с лихорадкой Эбола и другими заболеваниями. Специалисты полагают, что он может быть эффективен и в лечении коронавируса нового типа.

Клинические испытания данного препарата применительно к пациентам с COVID-19 уже ведутся в материковом Китае. Ожидается, что их результаты будут опубликованы к концу апреля.-0-