В Греции из-за аномальной жары открыли более 500 пляжей

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 организованных пляжей открыты с сегодняшнего дня в Греции из-за пришедшей волны 40-градусной жары, которая побила для мая рекорд за 150 лет, сообщает ТАСС.

При этом министерство по делам защиты граждан поставило жесткие условия для пресечения распространения коронавируса, которые должны выполнять администрации пляжей и их посетители. Работники пляжей должны обязательно на входе регистрировать количество людей. Максимальное число отдыхающих, которые на них допускаются, составляет 40 человек на 1000 кв.м. Минимальное расстояние между осями зонтов установлено 4 м.

Под один зонт можно поставить до двух шезлонгов, исключение сделано для семей с несовершеннолетними детьми. Минимальное расстояние между двумя лежаками, расположенными под разными зонтами, должно составлять 1,5 м. Кафе, рестораны, закусочные и бары на организованных пляжах должны работать только на вынос. Расставленных столов не должно быть. Продукция этих точек питания должна продаваться только в упаковке, и ее приготовление на самих пляжах запрещено. Запрещается продажа алкогольных напитков.

Организованные пляжи пока будут использоваться только местными жителями, так как въездной туризм в стране пока ограничен. Правительство ожидает общего решения ЕС в отношении снятия запрета на авиасообщение внутри Евросоюза.

На данный момент число инфицированных коронавирусом в Греции составляет 2 810, большая часть из них выздоровела. За два с половиной месяца умерли 160 человек с подтвержденной инфекцией. -0-