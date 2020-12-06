В Греции на митинге полиция задержала более 100 человек

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Греции 6 декабря задержала в день памяти о 15-летнем подростке Алексисе Григоропулосе, которого в 2008 году застрелил полицейский, более 100 человек в центре Афин. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство новостей AMNA.

По данным агентства, полицейские задержали более 100 человек в центре Афин, в том числе около 60 - в центральном районе Эксархия, где часто происходят стычки представителей левацких организаций с полицейским спецназом. Митинги 6 декабря были мирными, люди пришли с плакатами. Сотрудники правоохранительных органов, выполняя приказ, разгоняли любые собрания и шествия, не пропустив даже делегацию учителей к памятнику подростку, установленному на улице на месте его гибели.

Греческая полиция в целях борьбы с распространением коронавируса запретила митинги и шествия в день памяти о Григоропулосе. Было объявлено, что за нарушение запрета будет налагаться административный штраф в размере 5 тыс. евро для юридических лиц и 3 тыс. евро для физических лиц, организующих публичные собрания на открытом воздухе. Лицам, нарушающим запрет на участие в публичных мероприятиях на открытом воздухе, будет грозить административный штраф в 300 евро.

Ежегодно на очередную годовщину гибели Алексиса Григоропулоса в столице проводились демонстрации и шествия представителей левых партий, молодежных организаций, а также часто происходили беспорядки с участием анархистов. В этом году с целью предотвращения митингов и шествий на улицах Афин, Салоник и других городов развернуты около 5 тыс. полицейских. С целью помешать сбору людей в центре города по указанию полиции были закрыты на выход более 20 станций метро.

Убийство Григоропулоса в 2008 году привело к столкновениям молодежи с полицией, погромам и поджогам магазинов, банков, бензоколонок и автомашин. Суд признал полицейского виновным в умышленном убийстве и приговорил его в октябре 2010 года к пожизненному заключению. Однако позднее этот вердикт был заменен на 13-летний срок, а в июле 2019 года полицейский был отпущен на свободу.-0-