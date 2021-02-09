В Греции заявили о третьей волне COVID-19

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас заявил, что страну накрывает третья волна коронавирусной инфекции, сообщает радиостанция Athina 98.4.

"Анализ ситуации, который я получаю от экспертов, показывает, что третья волна наступает в нашей стране", - сказал Василис Кикилиас перед экстренным заседанием Кабмина по ситуации с COVID-19. По его словам, в последние дни заполняемость палат интенсивной терапии пациентами с коронавирусом в Афинах и пригородах составляет более 70%.

Также на прошлой неделе было выявлено, что концентрация вируса в сточных водах Аттики увеличилась на 205%.

Министр здравоохранения сообщил, что премьер-министр потребовал внеочередного созыва комитета ученых для рассмотрения возможных мер в борьбе с коронавирусом.

По информации Университета Хопкинса, всего за время пандемии в Греции выявлено 164 575 зараженных, 5 997 человек скончались.-0-