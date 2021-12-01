В Грузии начали действовать "зеленые паспорта" при посещении общественных мест

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Грузии сегодня начали действовать "зеленые паспорта" - специальные сертификаты, необходимые для посещения общественных мест, сообщает ТАСС.

Без таких сертификатов нельзя попасть в рестораны и кафе, кинотеатры, театры, музеи и другие общественные места.

Для получения "зеленого паспорта" нужно скачать на телефон специальное приложение, зарегистрироваться и получить QR-код. Сертификат могут получить граждане Грузии, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, сдавшие ПЦР-тест в течение 72 часов или экспресс-тест за 24 часа до посещения общественного места. "Зеленым паспортом" смогут пользоваться и те, кто переболел коронавирусом, но без права выезда за рубеж. Нововведение касается и туристов.

За время пандемии в Грузии выявлено 845 643 случая заражения коронавирусом, от осложнений болезни умерли 12 054 пациента. В республике с 15 марта идет вакцинация препаратами компаний Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. Оба компонента вакцины получили более четверти жителей страны.-0-