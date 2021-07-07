В Грузии во время митинга полиция задержала более 100 человек

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Грузии полиция задержала более 100 человек, которые приняли участие в незаконном митинге перед зданием парламента в Тбилиси. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Грузии.

"100 человек были задержаны в административном порядке по фактам нарушений, выявленных сотрудниками МВД. Из задержанных 68 освобождены под залог, 32 остаются в одиночных камерах", - говорится в сообщении ведомства.

В МВД также сообщили, что протестующие оказали сопротивление сотрудникам полиции, бросая в правоохранителей различные предметы. В результате полицейские получили травмы. В результате столкновений также были повреждены полицейские машины.

Как сообщает ТАСС, 6 июля на проспекте Руставели в Тбилиси проходили две акции. Одна из них шла у здания парламента - в знак солидарности с журналистами, на которых напали противники ЛГБТ-сообщества в понедельник. Второй митинг проходил у расположенной неподалеку церкви Кашвети. Там протестовали защитники традиционных ценностей, выступающие против секс-меньшинств.

Оба митинга разделял полицейский кордон с железными ограждениями. Время от времени противники ЛГБТ-сообщества пытались прорваться к акции солидарности с журналистами. Происходили стычки с полицией, в ходе которых стражи порядка задерживали людей. Митинг в поддержку представителей СМИ завершился поздно ночью, и полиция дала возможность противникам ЛГБТ-сообщества занять место у парламента. Там они сняли с флагштока флаг Евросоюза, сожгли его и повесили флаг Грузии.

Защитники ЛГБТ-сообщества 5 июля анонсировали марш на проспекте Руставели, где находится парламент. Позднее он был отменен, поскольку защитники традиционных ценностей заранее пришли на место и заняли площадь у здания парламента. Позже митинг против ЛГБТ-сообщества перерос в драку с журналистами, собравшимися для освещения марша. Пострадали более 50 представителей СМИ.-0-