В Грузии задержан бывший полицейский, захвативший двух заложников

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Грузии в ходе спецоперации в районном центре Каспи задержан 27-летний мужчина, захвативший заложников на одном из предприятий, сообщает информагентство "Новости-Грузия".

По данным пресс-службы МВД Грузии, угрожая огнестрельным оружием, мужчина ворвался в каменный цех утром 16 января и взял в заложники двух граждан.

"После получения сообщения о нападении сотрудники правоохранительных органов были немедленно мобилизованы на месте преступления. Полиция оцепила территорию, незамедлительно начав специальные оперативно-разыскные мероприятия", - говорится в заявлении ведомства.

В течение нескольких часов с нападавшим продолжались переговоры. Уже после обеда заложников удалось освободить, а злоумышленник был задержан.

Заместитель министра внутренних дел Владимир Борцвадзе, прибывший в Каспи, сообщил, что во время спецоперации никто не пострадал.

В комментарии журналистам замглавы МВД отметил, что несколько дней назад налетчик сам жаловался в полицию. Согласно информации телеканала "Мтавари", мужчина утверждал, что на него оказывают давление его партнеры, ему поступали угрозы. Известно, что до 2018 года обвиняемый сам был сотрудником полиции.

Борцвадзе подчеркнул, что налетчик находился в достаточно тяжелом эмоциональном состоянии. По его словам, он требовал предоставить ему машину и планировал покинуть территорию Грузии в направлении России.-0-