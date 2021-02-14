В Гвинее впервые с 2016 года зафиксировали четыре смерти от Эболы

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере четыре летальных исхода от лихорадки Эбола были зафиксированы в Гвинее впервые с 2016 года. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на главу Министерства здравоохранения страны Реми Ламаха.

"Мы очень обеспокоены. Уже зафиксированы четыре летальных исхода от геморрагической лихорадки Эбола в районе юго-восточной провинции Нзерекоре", - сказал Ламаха (цитата по Le Monde).

Позже генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в Twitter, что организации известны два случая предполагаемых заражений лихорадкой Эбола в Гвинее.

"ВОЗ получила сведения о двух предполагаемых случаях заболевания Эболой в Гвинее. Сейчас проводятся проверочные тестирования", - цитирует его РБК.

Вирус Эбола вызывает острую инфекцию, которая поражает людей и животных. Эпидемия болезни началась в 2015 году в Западной Африке и прежде всего затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, за время эпидемии погибли более 10 тыс. человек.

Летом 2020 года вспышка эпидемии вируса Эбола произошла в Демократической Республике Конго, там заразились 12 человек.-0-