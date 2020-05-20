В Гвинейском заливе пираты атаковали судно

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пираты атаковали в Гвинейском заливе грузовое судно ESL Australia, шедшее под кипрским флагом. Инцидент произошел в южной части морской экономической зоны Нигерии. Об этом сообщил портал Dryad Global, освещающий вопросы безопасности на море.

По информации портала, экипаж успел укрыться в специально оборудованном для подобных случаев помещении. ВМС Нигерии получили сигнал и предпринимают все меры, чтобы помочь потерпевшему судну. Судно зарегистрировано в Польше и держало курс из Ганы в Камерун.-0-