В Хабаровском крае перевернулся плот, погибли двое детей

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Хабаровском крае опрокинулся плот с тремя детьми, двое из которых погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России.

Трагедия произошла 24 июня недалеко от поселка Херпучи. Трое восьмилетних мальчиков приехали на велосипедах к местному карьеру от золотодобывающих драг. Ребята решили соорудить плот и поплавать на нем. Погода была плохая, было холодно, шел дождь, из-за неосторожности детей плот опрокинулся. Один ребенок сумел выбраться на берег, двое утонули.-0-