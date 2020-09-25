В Хабаровском крае России ввели режим ЧС межрегионального характера из-за паводков

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим ЧС межрегионального характера ввели в Хабаровском крае России из-за паводковой обстановки, сообщает ТАСС.

"В Хабаровском крае введен ЧС межрегионального характера с федеральным уровнем реагирования", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Этот режим, как уточнили в пресс-службе, позволяет привлекать силы и средства на борьбу с паводком со всей России, а также получить финансирование в большем размере на противопаводковые мероприятия и восстановительные работы после нормализации обстановки в регионе.

Всего в Хабаровском крае в зоне паводка в настоящее время находится 51 населенный пункт. Подтоплены 59 жилых домов, более 2,5 тыс. земельных, приусадебных и дачных участков, а также 68 участков внутрипоселковых и межпоселковых дорог. Уровень Амура у Хабаровска продолжает снижаться, накануне он упал ниже опасной отметки. В городском округе Хабаровск и в самом Хабаровске подтоплены девять жилых домов и более 140 подворий, а также восемь участков дорог вдоль прибрежной полосы. На островных территориях Большого Уссурийского, Кабельного и Дачного, где у хабаровчан находятся дачи, подтоплено свыше 1,5 тыс. участков.

В Хабаровском районе подтопления домов, дворов и дорог сохраняются в более чем десятке поселений. В селе Корсаково-2, где отмечалась наиболее сложная паводковая обстановка, вода остается в 34 жилых домах, на более чем 230 дворах и дачах и на трех проездах. Жители подтопленных домов находятся у родственников и знакомых. Спасатели продолжают круглосуточно оказывать помощь населению во всех подтопленных местностях, доставляют воду, возводят дамбы, организовывают лодочные переправы.

Сейчас гребень амурского паводка смещается к Комсомольску-на-Амуре. Уровень у города поднялся на 18 см за сутки, превысив опасную для города отметку. Вода подтопила 18 дачных участков, подвалы шести социально значимых объектов и 45 многоквартирных домов - с ростом уровня Амура произошел подъем грунтовых вод. В городе развернут пункт временного размещения, ведутся работы по укреплению дамб, тампонированию канализации.-0-