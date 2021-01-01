В Хорватии из-под завалов спасли более 30 человек

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарные и спасатели с начала спасательной операции в наиболее пострадавшей от землетрясения Сисачко-Мославачкой жупании в центральной части Хорватии из-под завалов спасли более 30 человек. Об этом 1 января сообщает ТАСС со ссылкой на государственное информационное агентство HINA.

По данным агентства, пожарные и спасатели из города Сисака провели более 2,5 тыс. инспекций и разборов завалов.

В результате землетрясения в регионе повреждено более 2 тыс. объектов, в том числе жилых построек, в общей сложности осуществлено порядка 1 тыс. осмотров и подано более 5 тыс. заявлений на восстановление зданий.

В настоящее время группировка спасателей, пожарных, а также сотрудников системы гражданской защиты насчитывает около 1,5 тыс. человек. Работы по оказанию помощи местному населению, расчистке завалов, возведению временного жилья, а также по подсчетам нанесенного стихией ущерба продолжаются.

Подземные толчки в Хорватии не прекращаются с утра 28 декабря. С того момента зафиксировано более 70 подземных толчков, которые ощущались также в Италии, Словении, Боснии и Герцеговине, Сербии и юго-восточных регионах Австрии.-0-