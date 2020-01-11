В Хорватии на пожаре в доме престарелых погибли шесть человек

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере шесть человек погибли на пожаре в доме престарелых в Хорватии. Происшествие случилось в деревне Андрашевец, в 30 км от Загреба, сообщает Associated Press.

Пожар вспыхнул в деревянном здании недалеко от главного корпуса дома престарелых, где находились около 20 человек. В полиции, служащие которой не смогли сразу войти в здание, после того как огонь был потушен, подтверждают некоторые случаи смерти. Точное количество пострадавших и причины произошедшего уточняются.

На место трагедии прибыли премьер-министр и министр внутренних дел. -0-