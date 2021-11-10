В Хорватии за сутки впервые выявили более 7,3 тыс. случаев COVID-19

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профильные органы системы здравоохранения Хорватии впервые с начала эпидемии в стране выявили более 7,3 тыс. инфицированных за одни сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный штаб гражданской защиты.

В Хорватии сегодня отметили рекордные 7315 новых случаев COVID-19 и 50 смертей от последствий заболевания. До сегодняшнего момента наибольшее число инфицированных за сутки составляло 7094 и было подтверждено 6 ноября.

Количество активных случаев в настоящее время превысило 34 тыс. В больницах лечатся 1940 пациентов с COVID-19, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 254 инфицированных.

Из-за низких темпов вакцинации эпидситуация в республике продолжает ухудшаться.

Первый случай заражения коронавирусом в Хорватии был подтвержден 25 февраля 2020 года. В стране зарегистрировано почти 515 тыс. таких случаев, около 471 тыс. пациентов выздоровели, 9655 жителей от осложнений умерли.-0-