В Индии 6 человек погибли, около 40 пропали без вести из-за муссонных ливней

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек погибли и еще около 40 пропали без вести за последние сутки из-за мощных муссонных ливней на севере Индии, сообщает телеканал NDTV.

Пять человек погибли и 26 пропали без вести после сильного ливня в отдаленной деревне в районе Киштвар в Джамму и Кашмире. Несколько строений, в том числе восемь домов, смыты в результате ливня и подъема воды. Спасательные команды и вертолеты для перевозки больных прибыли в деревню.

Один человек погиб, 10 пропали без вести в северном штате Химачал-Прадеш. В районе Лахаул-Спити поток воды смыл две палатки, в которых находились рабочие местной частной компании.

Метеорологический центр выпустил предупреждение, что в ближайшие дни прогнозируются проливные дожди, что может привести к подъему уровня воды в реках и ручьях.-0-