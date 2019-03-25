В Индии годовалого ребенка два дня спасали из колодца

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийском штате Харьяна спасли 18-месячного ребенка, упавшего в колодец глубиной 18 м, сообщает сайт Newsflare .

Спасательная операция длилась два дня. Для наблюдения за мальчиком в колодец опустили камеру ночного видения. Сначала ребенка пытались вытащить при помощи сети, но от этого плана пришлось отказаться.

Спасатели и военные прорыли рядом второй колодец и соединили его с основным тоннелем, по которому вытащили мальчика. Спасенного ребенка доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.-0-