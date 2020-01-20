В Индии на футбольном матче обрушились трибуны: пострадали 50 человек

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии в округе Палаккад перед началом благотворительного футбольного матча обрушились трибуны. Ранения получили около 50 человек, сообщает индийская газета Hindustan Times.

Инцидент произошел вечером 19 января. По данным полиции, все пострадавшие были доставлены в больницы. В момент обрушения на стадионе находились известные индийские футболисты Инивалаппил Мани Виджаян, Бхайчунг Бхутия. Они не пострадали.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-