В Индии при взрыве погибли десять человек

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее десяти человек погибли при взрыве в Индии, сообщает ТАСС.

По информации индийских СМИ, взрыв произошел сегодня в карьере в штате Андхра-Прадеш во время бурения отверстий в граните для закладывания взрывчатки. Из-за большого количества взрывчатого вещества взрыв произошел мгновенно, в результате чего десять человек погибли на месте, раненые были доставлены в больницу.

Не исключается, что работы велись без соответствующего разрешения. На место происшествия прибыли полицейские и представители местных властей, которые выясняют все обстоятельства случившегося.-0-