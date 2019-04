11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии стартовал первый этап парламентских выборов, избирательные участки открылись в 91 избирательном округе, сообщает ТАСС.

В голосовании смогут принять участие около 900 млн избирателей, что делает эти выборы самыми массовыми в мировой истории. Выборы пройдут во всех 29 штатах и на семи союзных территориях Индии в семь этапов: 11 апреля, 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая и 19 мая. Подсчет голосов должен закончиться к 23 мая. На 543 места в нижней палате парламента претендуют около 8 тыс. кандидатов. Партия, которая получит большинство и сможет составить правящую коалицию, сформирует правительство, а ее лидер станет премьер-министром.

