В Индии за двое суток из-за гроз и пыльных бурь погибли более 60 человек

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пыльные бури и мощные грозы охватили западную, центральную и северную части Индии. За последние 48 часов в стране из-за непогоды погибли по меньшей мере 64 человека, сообщает индийская газета The Times of India .

Наибольшее количество погибших зафиксировано в Раджастхане (25), в Мадхья-Прадеше (21) и в Гуджарате (10). Также сообщается о десятках раненых. Большинство смертей связаны с ударами молний, поражением электрическим током и падением деревьев. Сообщается, что в результате сильных ветров, дождей и града в ряде индийских штатов пострадали посевы. В некоторых регионах Индии непогода повлияла на воздушное сообщение.

Для ликвидации последствий стихии в пострадавших районах работают оперативные группы спасателей. В Метеорологическом департаменте Индии (IMD) сообщили, что сегодня погода в большинстве районов, за исключением восточной Индии, станет более сухой.-0-