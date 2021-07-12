В индийском Джайпуре от удара молнии погибли 11 человек

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийском городе Джайпур (штат Раджастан) от удара молнии погибли по меньшей мере 11 человек, многие получили ранения, сообщает BBC.

Трагедия случилась, когда люди делали селфи под дождем на вершине сторожевой башни форта Амер ХII века, популярной туристической достопримечательности. Когда произошел инцидент, на башне и стене форта находились около 27 человек - в основном молодые люди.

Главный министр штата Раджастан Ашок Гехлот объявил о выплате 500 тыс. рупий (порядка $6700) в качестве компенсации семьям погибших.

Сезон муссонов, когда идут сильные дожди, в Индии обычно длится с июня по сентябрь. Индийское метеорологическое управление (IMD) заявило, что с 1960-х годов количество смертей от ударов молнии в стране увеличилось вдвое из-за изменения климата. В 2018 году в штате Андхра-Прадеш на юге Индии было зарегистрировано 36 749 ударов молнии всего за 13 часов.-0-