В Индонезии из-за оползней погибли 15 человек

2 января, Сукабуми /БЕЛТА - Антара/. В индонезийской провинции Западная Ява из-за оползней, сошедших на жилые дома, погибли 15 человек.

В результате стихийного бедствия 30 домов были разрушены, пропавшими считаются по меньшей мере 20 человек. Причиной трагедии стали проливные дожди.

Спасатели возобновили поиски пострадавших, прерванные ранее из-за ливней.

По данным индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий (BNPB), за 2018 год в Индонезии в общей сложности произошло 2 тыс. 427 стихийных бедствий, в результате которых 4 тыс. 821 человек погиб или считается пропавшим без вести.-0-