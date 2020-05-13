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13 мая 2020, 00:46

В Индонезии на танкере возник пожар – есть погибшие

Фото Jakarta Post
Фото Jakarta Post

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На нефтеналивном танкере Jag Leela в провинции Северная Суматра, Индонезия, возник пожар, сообщает газета Jakarta Post.

ЧП случилось в порту Белаван в индонезийском городе Медан. 12 мая поисково-спасательная группа обнаружила тела погибших в различных помещениях корабля. Только одного погибшего удалось опознать, остальные тела сильно обгорели.

Всего погибли минимум семь членов экипажа, 22 получили ожоги. Представитель полиции Северной Суматры заявил, что число жертв может возрасти - ведь поисковая операция еще не закончена.

Причина пожара выясняется.-0-

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