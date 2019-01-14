В Индонезии обнаружили речевой самописец с борта разбившегося Boeing 737 компании Lion Air

14 января, Джакарта /БЕЛТА - Антара/. В Индонезии обнаружили речевой самописец с борта потерпевшего крушение лайнера Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который упал в море 29 октября 2018 года.
Обнаружение речевого самописца подтвердил подполковник военно-морского флота Индонезии Агунга Нугрохо. Однако он не приводит подробности о точном месте обнаружения аппарата.
Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air 29 октября выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета из аэропорта он рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.-0-
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